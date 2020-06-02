С 3 июня заработают образовательные центры и кружки в Алматы

Также заработают детские кабинеты коррекции.

С 3 июня возобновят работу образовательные центры и кружки в Алматы, сообщает zakon.kz.

Также заработают детские кабинеты коррекции.

Они будут работать по предварительной записи.

Как будут работать образовательные центры и кружки

Обеспечить осуществление ежедневного предсменного фильтра всех работников и детей с проведением опроса состояния здоровья и измерением температуры тела с регистрацией в журнале. Во время проведения фильтра исключить скопление людей и обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 2 метров), - говорится в постановлении.

Работников и детей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний не будут допускать на объект.

Допуск детей в образовательные центры, кружки осуществлять строго по предварительной записи, учетом пропускной способности и соблюдения социальной дистанции.

Должно быть исключено ожидание посетителей в вестибюлях и коридорах.

Должен быть соблюден режим проветривания: до начала занятий и после их окончания осуществлять сквозное проветривание рабочих помещений (в отсутствие детей).

Рекомендуется в теплое время проводить занятия в помещениях при открытых фрамугах и форточках, при наличии игровой площадки - занятия физической культуры и другие групповые занятия на свежем воздухе, - говорится в постановлении.

Должен быть соблюден питьевой режим (втч. с использованием бутилированной воды, одноразовых стаканов).

Как будут работать детские кабинеты коррекции

В кабинетах психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК) должно быть расстояние между рабочими местами задействованных специалистов не менее 2-х метров. В кабинетах приема специалистов в одном помещении (кабинете) предусмотреть оказание услуги только одному ребенку. Коррекционные занятия по ЛФК проводить только в индивидуальном порядке.

Полное постановление смотрите здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!