ЦОНы заработали во всех регионах Казахстана

При этом в условиях пандемии коронавируса ЦОНы госкорпорации принимают услугополучателей по новым правилам.

По решению местных властей сегодня возобновили свою работу ЦОНы Жамбылской области, вчера - в Шымкенте и Семее, передает zakon.kz.

Таким образом, на сегодняшний день центры обслуживания населения открыты во всех областях республики.

При этом в условиях пандемии коронавируса ЦОНы госкорпорации "Правительство для граждан" принимают услугополучателей по новым правилам.

В частности, в целях исключения скопления граждан и опасности заражения, для посещения ЦОН необходима предварительная бронь очереди. Это можно сделать на портале egov.kz, посредством телеграм-бота eGovKzBot2.0 (@Kenes1414Bot) или позвонив на короткий номер 1414.

Вход в здания ЦОН осуществляется строго в масках. Для соблюдения дистанции расчерчены разметки в 1,5 – 2 метра. В каждом ЦОНе имеются санитайзеры.

Кроме того теперь в ЦОНах можно получить только недоступные в онлайн «бумажные» услуги (106 услуг).

Электронные услуги казахстанцы продолжат получать самостоятельно при помощи консультантов 1414 и виртуальных ассистентов из дома либо в специально созданных уголках egov, которых уже насчитывается более 600 по стране. В ближайшее время запустятся еще 400 таких уголков. Они располагаются в зданиях районных акиматов, торгово-развлекательных центров, учебных заведений и т.д.

Три категории граждан могут получать электронные услуги в ЦОНах как раньше – это пенсионеры, члены многодетных семей, лица с ограниченными возможностями. Для них работает льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОНа.

Стоит отметить, что новые правила обслуживания распространяются только на ЦОНы мегаполисов, областных центров и г.Семей. ЦОНы, расположенные в районных центрах и фронт-офисы районного значения работают как прежде.

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