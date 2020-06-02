Токаев узаконил парламентскую оппозицию

Депутатов партий, представляющих парламентскую оппозицию, наделили правом выступать на парламентских слушаниях и на совместных заседаниях Палат.

Президент Казахстана подписал два закона, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан" по вопросам парламентской оппозиции".

Также, главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Это документы предусматривают появление в казахстанском Парламенте оппозиции. Депутатов партий, представляющих парламентскую оппозицию, наделили правом выступать на парламентских слушаниях и на совместных заседаниях Палат.

Основной новеллой данного проекта закона является то, что мы в правовое поле вносим слово "оппозиция". Вы знаете, что данного понятия у нас не было. Мы посчитали правильным, что в Парламенте должна существовать парламентская оппозиция, которая будет выражать мнение народа и поднимать вопросы, волнующие все население. То есть, парламентская оппозиция она не просто как оппозиция, она будет вправе выражать свое мнение, также она будет выражать мнение народа, - сказал депутат Мажилиса Азат Перуашев на пленарном заседании Сената Парламента, представляя проекты законов.

Партии наделяются правом выступать на парламентских слушаниях, инициировать тематику парламентских слушаний. Парламентской оппозиции также будет предоставлено право выступать на заседаниях Сената, на заседаниях комитетов, на совместных заседаниях Парламента. Они также будут инициировать различные вопросы, направленные на улучшение уровня жизни общества.

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