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В Сингапуре считают, что вакцины от COVID-19 не обеспечат долгосрочный иммунитет

Министр национального развития страны отметил, что следует готовиться к долгосрочной борьбе с вирусом.

Фото : tsn3 июня 2020, 08:48

Власти Сингапура выразили сомнения, что будущие вакцины от коронавируса смогут вырабатывать у человека долгосрочный иммунитет, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такое мнение высказал в интервью местным СМИ министр национального развития Лоуренс Вон.

Многие страны, компании, в том числе и сингапурские, занимаются такими разработками. Конечно, мы надеемся на прорыв в данной области, - цитирует главу ведомства газета The Straits Times.

Вместе с тем "даже по самому оптимистичному сценарию разработка и массовое производство [вакцины] может занять от года и более", указал Вон.

Более того, по его словам, "существует вероятность, что вакцина не сможет выработать у человека долгосрочный иммунитет и коронавирус станет эндемическим заболеванием".

В связи с этим нужно "готовиться к долгосрочной борьбе с этим вирусом", признал министр.


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