Мужчина упал с моста в реку. Его спас 15-летний юноша
Мальчик учится в военном лицее.
В Талгаре мужчина упал с моста в реку. Его спасли, передает zakon.kz.
Информация о случившемся появилась в соцсетях.
Мужчина сорвался с центрального моста. Есть переломы ног, состояние здоровья среднее. Стоит отметить оперативную реакцию полиции и скорой помощи. Была ли совершена попытка суицида или это был несчастный случай, неизвестно. Это смогут сказать лишь свидетели, либо сам пострадавший, - сказано в описании к видео kris_p_talgar.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мужчина сорвался с центрального моста. Есть переломы ног, состояние здоровья среднее. Стоит отметить оперативную реакцию полиции и скорой помощи. Была ли совершена попытка суицида или это был несчастный случай, неизвестно. Это смогут сказать лишь свидетели, либо сам пострадавший.
Позже появилась информация, что мужчину спас 15-летний юноша.
Об этом сообщила его родственница.
Мой племянник увидев, как мужчина прыгнул с моста, побежал следом и со всех сил вытащил его с воды. После чего прибыли полиция и скорая помощь. Хотелось бы отметить подвиг маленького мальчика. Как бы это громко не звучало, но мальчик, которому 15 лет, спас жизнь! Зовут Мирас. Проживает в г.Талгар. Учится в военном лицее Арыстан, - сообщила паблику kris_p_talgar родственница парня.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Стали известны некоторые подробности инцидента на центральном мосту: "Мой племянник увидев как мужчина прыгнул с моста, побежал следом и со всех сил вытащил его с воды. После чего прибыли полиция и скорая помощь. Хотелось бы отметить подвиг маленького мальчика. Как бы это громко не звучало, но мальчик которому 15 лет спас жизнь! Зовут Мирас. Проживает в г.Талгар. Учиться в военном лицее Арыстан", - сообщает родственница неравнодушного мужчины. Молодец Мирас!
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!