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Мужчина упал с моста в реку. Его спас 15-летний юноша

Мальчик учится в военном лицее.

Фото : kris_p_talgar3 июня 2020, 10:50

В Талгаре мужчина упал с моста в реку. Его спасли, передает zakon.kz.

Информация о случившемся появилась в соцсетях.

Мужчина сорвался с центрального моста. Есть переломы ног, состояние здоровья среднее. Стоит отметить оперативную реакцию полиции и скорой помощи. Была ли совершена попытка суицида или это был несчастный случай, неизвестно. Это смогут сказать лишь свидетели, либо сам пострадавший, - сказано в описании к видео kris_p_talgar.

Позже появилась информация, что мужчину спас 15-летний юноша.

Об этом сообщила его родственница.

Мой племянник увидев, как мужчина прыгнул с моста, побежал следом и со всех сил вытащил его с воды. После чего прибыли полиция и скорая помощь. Хотелось бы отметить подвиг маленького мальчика. Как бы это громко не звучало, но мальчик, которому 15 лет, спас жизнь! Зовут Мирас. Проживает в г.Талгар. Учится в военном лицее Арыстан, - сообщила паблику kris_p_talgar родственница парня.

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Стали известны некоторые подробности инцидента на центральном мосту: "Мой племянник увидев как мужчина прыгнул с моста, побежал следом и со всех сил вытащил его с воды. После чего прибыли полиция и скорая помощь. Хотелось бы отметить подвиг маленького мальчика. Как бы это громко не звучало, но мальчик которому 15 лет спас жизнь! Зовут Мирас. Проживает в г.Талгар. Учиться в военном лицее Арыстан", - сообщает родственница неравнодушного мужчины. Молодец Мирас!

Публикация от Талгар ▪️ Талгарский район (@kris_p_talgar) 1 Июн 2020 в 8:10 PDT


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