Отданные под строительство земли Кок-Жайляу вернут обратно парку

Также обещают вернуть земли, выделенные ранее на строительство СЭЗ парку Бурабая.

При обсуждении в первом чтении поправок по вопросам особо охраняемых природных территорий на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты подняли вопрос по поводу возврата земель природных парков "Бурабай" и "Кок-Жайляу", которые ранее отдавались под СЭЗ и под строительство подстанции, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Иван Клименко, обращаясь к представителям министерства сельского хозяйства, поинтересовался судьбой земель парка "Бурабай", которые были отданы под строительство СЭЗ, и "Кок-Жайляу", где земля была отдана под строительство подстанции.

Согласно информации вашего министерства, 370 га земель государственного национального природного парка "Бурабай" были выделены в 2012 году для нужд специальной экономической зоны "Бурабай". В 2014 году для строительства курорта "Кок-Жайляу" переведены 1002 гектара земель Иле-Алатауского государственного природного парка. За это время там построено, как вам известно, здание подстанции. В этой связи ответьте, пожалуйста, все ли эти земли подлежат возврату в состав особо охраняемых территорий? Какова дальнейшая судьба вышеуказанного строения - подстанции? - спросил он.

По словам вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлана Нысанбаева, часть земель планируют вернуть.

Как вы помните, в 2012 году и июне месяце мы перевели 370 гектаров земли по развитие Щучинско-Боровой курортной зоны. На сегодняшний день освоено 260 гектаров и 110 гектаров мы сегодня планируем вернуть обратно в состав особо охраняемых территорий. По "Кок-Жайляу" мы передавали под строительство курортного комплекса, сегодня принято решение об отказе от этого проекта, поэтому акимат согласен эти земли вернуть. В связи с чем мы как раз предусматриваем этим законопроектом возврат в упрощенном порядке без лишних затрат в виду того, что территория этих парков не меняется, это те земли, на которые были получены все согласования. Земли обратно вернувшиеся - они также будут охраняться, - заверил он.

Что касается подстанции, то здесь, прежде чем вернуть, будет организована комиссия, которая примет решения по всем имеющимся там постройкам.

И, соответственно, по этой подстанции будет принято решение. Я более чем уверен, что эта подстанция будет демонтирована и передана городу. (…) Эта подстанция абсолютно не нужна на территории парка, - подчеркнул представитель ведомства.

Со своей стороны спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин раскритиковал действия чиновников, сравнив ситуацию с карточным домиком.

Вот всего лишь на короткий промежуток времени и вообще не по-хозяйски распределись. Первым делом подстанцию посадили, а теперь рассказываете, как будто это карточный домик: собрали, разобрали. Большая потеря денежных средств - это все из бюджета, это все стоит денег теперь, что называется демонтировать. Этот объект первой категории сложности, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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