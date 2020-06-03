Регистрировать безработных в Казахстане будут по-новому

Регистрация проводится тремя способами.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 27 мая 2020 года внес изменения Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого центрами занятости населения, передает zakon.kz.

Так, говорится, что лицо, не имеющее работу либо заработка, и ищущее подходящую работу, при обращении за содействием в трудоустройстве регистрируется в качестве лица, ищущего работу:

- через центр занятости населения по месту жительства;

- через веб-портал "электронного правительства";

- через Государственную корпорацию.

Для регистрации в качестве лица, ищущего работу, соискатель предъявляет в центр занятости по месту жительства или Государственную корпорацию документы, соответствующие стандарту государственной услуги.

После удостоверения личности и введения данных в АИС "Рынок труда" документы возвращаются соискателю.

Лицо, не достигшее 16-летнего возраста, также предоставляет письменное заявление одного из его законных представителей в произвольной форме.

В случае предоставления соискателем полного пакета документов работник центра занятости населения принявший заявление, проверяет достоверность пакета документов, принимаемых у соискателя.

В случаях установления недостоверности представленных документов или данных, содержащихся в них, центр занятости населения в течение одного рабочего дня со дня их поступления возвращает приложенные к заявлению документы и выдает соискателю уведомление об отказе в регистрации.

Работник центра занятости предоставляет соискателю полную информацию о государственных мерах содействия занятости населения и услугах, оказываемых центром занятости.

Работник центра занятости на основе индивидуального идентификационного номера соискателя формирует в АИС "Рынок труда" запрос в информационные системы государственных органов или организаций для получения персональной информации о соискателе. Вносит персональные данные соискателя в индивидуальную карту занятости в АИС "Рынок труда".

Для распределения на категории, исходя из предполагаемой длительности периода безработицы, работник центра занятости распределяет соискателей в АИС "Рынок труда" на основании их персональных данных, внесенных в индивидуальную карту занятости.

В АИС "Рынок труда" на основании данных, введенных работником центра занятости, автоматически определяется соответствующая категория соискателя.

После установления достоверности представленных документов или данных, содержащихся в них, центр занятости населения в течение одного рабочего дня со дня их поступления регистрируют соискателя в качестве лиц, ищущих работу и выдает соискателю уведомление о регистрации в качестве лица, ищущего работу.

Выдача уведомления о регистрации в качестве лица, ищущего работу, соискателю осуществляется центром занятости населения на основании расписки, при предъявлении удостоверения личности.

При регистрации соискателя в качестве лица, ищущего работу, работник центра занятости информирует о возможностях использования интернет-ресурса "Биржа труда".

После заполнения индивидуальной карты занятости и распределения соискателей на категории исходя из предполагаемой длительности периода безработицы работник центра занятости делает отметку в АИС "Рынок труда" о его регистрации в качестве лица, ищущего работу.

В случае отсутствия центра занятости в сельском населенном пункте соискатель обращается в аппарат акима сельского округа к ассистенту для регистрации в качестве лица, ищущего работу. Ассистент проводит предварительную регистрацию соискателя в качестве лица, ищущего работу.

При повторном обращении соискателя для регистрации в качестве лица, ищущего работу, работник центра занятости осуществляет проверку достоверности персональных данных и сведений, представленных соискателем ранее, и вносит соответствующие изменения в индивидуальную карту занятости.

Центр занятости населения обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

При оказании государственной услуги посредством государственной информационной системы разрешения и уведомления данные о стадии оказания государственной услуги поступают в автоматическом режиме в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

Центр занятости в течение десяти рабочих дней со дня регистрации лица, ищущего работу, оказывает ему содействие в подборе подходящей работы.

Также проводится регистрация через веб-портал "электронного правительства".

Соискатель регистрируется в качестве лица, ищущего работу, в электронной форме через веб-портал "электронного правительства" при наличии электронной цифровой подписи.

Соискатель для регистрации в качестве лица, ищущего работу, через веб-портал "электронного правительства" заполняет заявку на получение государственной услуги с указанием персональных данных.

Статус о принятии запроса на оказание государственной услуги направляется в "личный кабинет" соискателя.

Данные соискателя автоматически направляется в центр занятости по месту регистрации.

Работник центра занятости населения проводит регистрацию лица, ищущего работу.

Сведения о документах удостоверяющие личность работник центра занятости населения получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

На портале результат оказания государственной услуги направляется и хранится в "личном кабинете" соискателя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью директора центра занятости или уполномоченного им лица.

При регистрации через Государственную корпорацию регистрацию соискателя проводит работник центра занятости, который осуществляет прием населения.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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