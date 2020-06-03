В Алматы запрещены школьные экскурсии
Также запрещены массовые мероприятия с большим скоплением людей.
Фото : pixabay.com3 июня 2020, 13:20
В Алматы запрещены школьные экскурсии. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города Алматы № 38 от 2 июня 2020 года, сообщает zakon.kz.
Также запрещены мероприятия на территории города с большим скоплением людей, - говорится в постановлении.
Культурные и спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.
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