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В Алматы запрещены школьные экскурсии

Также запрещены массовые мероприятия с большим скоплением людей.

Фото : pixabay.com3 июня 2020, 13:20

В Алматы запрещены школьные экскурсии. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города Алматы № 38 от 2 июня 2020 года, сообщает zakon.kz.

Также запрещены мероприятия на территории города с большим скоплением людей, - говорится в постановлении.

Культурные и спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.


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