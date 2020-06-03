Из-за карантина в Казахстане увеличились суициды среди детей

Только с начала года было зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных самоубийств.

Депутат Мажилиса Артур Платонов направил запрос на имя заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова с призывом обратить внимание на проблему детского суицида в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Во время карантина вдвое увеличилось количество попыток и завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними. Только за прошедшие четыре месяца текущего года было зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Лидерами по количеству зарегистрированных случаев являются четыре области - Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Костанайская, - озвучил депутат Артур Платонов.

Он отметил, что есть среди родителей и те, кто предпочитают скрывать попытки суицидов своих детей и не обращаются своевременно за помощью к квалифицированным специалистам, опасаясь за будущее своего ребенка, так как в дальнейшем могут возникнуть проблемы при поступлении на воинскую службу, учебу или трудоустройстве в военные или правоохранительные структуры. В связи с чем он считает, что статистика не совсем правдивая.

Депутат напомнил, что еще в 2018 году направлял запрос с просьбой о принятии мер по исполнению протокола Национального координационного совета по охране здоровья при правительстве Казахстана «О Дорожной карте по профилактике суицидального поведения детей и подростков до 2019 года», в рамках которого акиматам областей и городов необходимо было учесть предполагаемые расходы в местном бюджете. Также определении местными исполнительными органами координатора по межведомственному взаимодействию между представителями образования и здравоохранения, так как допускается несогласованность действий. Обеспечении информирования общественности о действующих телефонах доверия, государственной форме поддержки, в том числе, о специальных социальных услугах несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации.

​В 2018 году был представлен государственный проект по предупреждению и профилактике суицидов, внедренный Республиканским научно-практическим центром психиатрии, психотерапии и наркологии министерства здравоохранения. Программа содержит в себе три этапа: информационный, обучающий и превентивное выявление групп риска. ​Апробация данной системы в 2015 году в Кызылординской области показала положительные результаты, - отметил Платонов.

С 2016 года проект должен был поэтапно стартовать по остальным областям страны. Но анализ мониторинга показал, что в ряде регионов проведен либо один, либо второй этап обучения, а в некоторых регионах обучение по данной проблеме, с учетом проведенных исследований и научно-обоснованных программ превенции суицидов, вообще не проводилось.

По его словам, сложившееся в обществе неправильное мнение о суициде и психическом здоровье, имеет место и среди специалистов, призванных внедрять программы превенции суицидального поведения, что вызывает значительные трудности по осуществлению проекта, и наблюдается в некоторых регионах недостаточное межведомственное взаимодействие при решении поставленных задач со стороны управлений образования и здравоохранения.

Учитывая важность проблемы суицидального поведения среди несовершеннолетних и необходимость ее скорейшего решения на государственном уровне, прошу сообщить, что было сделано для снижения количества детских суицидов. Какие меры были предприняты за два года и почему они оказались неэффективными, исходя из трагической статистики, - сказал Артур Платонов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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