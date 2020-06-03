Как будет выглядеть бывший кинотеатр "Целинный" в Алматы

Впервые обнародован дизайн фасада и не только.

В ходе заседания Общественного совета Алматы в формате онлайн состоялась презентация проекта реконструкции здания кинотеатра "Целинный", передает zakon.kz.

В здании на пересечении улиц Кабанбай батыра и Масанчи после реконструкции будет располагаться центр современной культуры "Целинный", а разработкой проекта совместно с нашими специалистами занимался известный британский архитектор Асиф Хан.

В ходе презентации он рассказал, что здание "Целинного" - это сложное сплетение из множества конструкций. С момента постройки здание обросло пристройками, много раз претерпевало переделки, но сейчас ему вернут идентичность.

Для начала будет проведено сейсмоусиление несущих конструкций здания согласно разработанным КазНИИСА решениям.

Далее алматинский "Целинный", по примеру Лондона и Москвы, где из заброшенных зданий сделали точки притяжения для любителей культуры и профессионалов в этой области, будут превращать в настоящий центр культуры.

Архитектор предложил стеклянный прозрачный фасад, который днем будет отражать свет, небо, а вечером и ночью сквозь него будет видно, что внутри "Целинного". Асиф Хан видит это как встречу Тенгри и Умай.

На южной стороне здания будет терраса, кафе и бар, вокруг планируется организовать новое общественное пространство с арыками, зеленым коридором.

Пространство внутри здания будет переосмыслено.

1 этаж предлагается поделить на 3 зоны: фойе, магазин, кафе, аудиториум и дополнительный зрительный зал на 110 мест.

2 этаж – это образовательная зона, библиотека и воркшоп

Заходя в фойе, посетитель получит первичное понимание пространства, увидит новые слои истории, в том числе частично сохранившуюся графику советского художника-графика Евгения Сидоркина. В фойе могут проходить выставки.

В здании появится галерея, которая может быть и кинозалом, и концертной площадкой.

Выйдя из зала, можно насладиться видом на общественное пространство, которое появится возле южной стороны здания, на крыше проектом предусмотрена открытая летняя террасой.

Сейчас вокруг "Целинного" царство машин, поскольку вокруг много различных объектов. Мы предлагаем территории южнее и севернее здания сделать пешими зелеными зонами. В данный момент у нас идет разработка рабочего проектирования. Далее подадим документы на экспертизу, в случае ее успешного прохождения приступим к реконструкции здания. Подразумеваем, что "Целинный" откроется после реконструкции в конце 2021 - начале 2022 года, - сказала руководитель Центра современной культуры "Целинный" Джама Нуркалиева.

Члены Общественного совета высказали ряд пожеланий разработчикам, в частности, по фасаду здания, учету интересов не только пешеходов, но и автолюбителей.

После открытия в Центре современной культуры будет местом притяжения деятелей культуры и станет локомотивом культурной жизни не только Алматы, но и всего Казахстана.

Альберт Ахметов

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