В СИЗО Атырау подавили бунт

Сотрудники СИЗО поместили пятерых осужденных, которые призывали к беспорядкам, в дисциплинарный изолятор.

В следственном изоляторе Атырау накануне произошел бунт. Его подавили, передает zakon.kz.

В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что 2 июня после вечерней проверки в СИЗО пятеро осужденных нарушили режим содержания и призывали других следственно-арестованных к беспорядкам.

Чтобы предотвратить противоправные действия, сотрудники СИЗО поместили их в дисциплинарный изолятор.

На месте находятся руководство ДУИС, представители прокуратуры и национального-превентивного механизма (система предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания), они проводят опрос осужденных.

По этому факту начато досудебное расследование по статье "Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения", проводится проверка. Сейчас обстановка в учреждении стабильная, нарушений режима содержания нет.

В КУИС отметили, что осужденные, которые призывали к беспорядкам, отбывают срок за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу в крупном размере.

Предположительно, в этом самом СИЗО находятся трое подозреваемых по делу о смерти младенца в холодильнике в Атырауском областном роддоме.

Сегодня утром в суде Атырау должен был состояться процесс по этому делу делу. Но его перенесли на 15:00 из-за того, что троих подозреваемых врачей не привезли из СИЗО. Позже стало известно, что заседание и вовсе не состоится: в том самом СИЗО произошел бунт.

На это в КУИС сообщили, что заседание не состоялось из-за технической неисправности.

Подробнее об этом уголовном деле можно прочитать здесь.

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