Нужна организация, которая вберет в себя все заинтересованные стороны. Сейчас сложно сказать, какую юридическую формулу он обретет, но по сути это некий общественный совет, в который войдут все заинтересованные лица.

25 мая я опубликовал результаты расследования о передаче в аренду отдельных участков в национальных парках Алматы и области. В частности, рассказал, что 13 марта 2020 года был признан состоявшимся тендер, в котором определялось, кто будет управлять десятками перспективных туристских дестинаций, а по сути, формировать политику экотуризма в регионе Алматы. Победителем стало ТОО "Култау и К". Компания была единственным участником тендера.

Обладая гораздо большим объемом информации к публикации готовились новые статьи, но я прекратил обсуждение этого вопроса. Повторюсь, я не потерял интерес к теме. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзумом Мирзагалиевым, в беседе по телефону, сразу после выхода статьи, согласился, что поднятые в статье вопросы, требуют обсуждения и это нужно делать в открытом, прямом, личном диалоге.

2 июня мы встретились в офисе Министерства. И в первую очередь, я высказал ему свои опасения, при этом подтвердил, что являюсь сторонником развития туризма и обдуманного освоения природных богатств. Природа, это такое же национальное достояние, как нефть, газ и прочие полезные ископаемые и не использовать эти возможности для развития, преступление против государственности. При этом, экосистема природных заповедников хрупка и ранима, а значит, если мы хотим использовать эти природные богатства, то должны быть выработаны особые меры, который защищали бы природу для будущих поколений.

Не буду описывать процесс переговоров с Министром скажу лишь о результатах. Министр разделяет озабоченность будущим национальных парков, а также тех рекреационных зон, которые передаются в управление и согласен, что нужны механизмы регулирования деятельности в природоохранных зонах, и не только в Алматы и прилежащем регионе, но и по всей стране. Он так же обеспокоен состоянием, в котором сейчас находятся доступные для туризма зоны. Нужны стандарты и нужен консенсус.

Нужен согласительный механизм. Организация, которая вберет в себя все заинтересованные стороны. Сейчас сложно сказать, какую юридическую формулу он обретет, но по сути это некий общественный совет, в который войдут все заинтересованные лица и на площадке которого будут обсуждаться все реализуемые проекты. В его состав должны войти представители международных организаций, экологи. Специалисты в развитии экотуризма уже имеющие в этом опыт, туристский кластер, которому предстоит наполнять создаваемые мощности, а также представители заинтересованных сторон, в частности Министерство и руководители Нацпарков, сюда же должны войти экоактивисты, волантеры, в общем активная часть общества. Этот механизм должен обеспечить разработку стандартов, компетентный анализ предложений, оценку рисков для экосистемы. Без согласования с этим органом, на территории Нацпарков не сможет появится ничего нового.

Более того, предложено создать благотворительный фонд, который наравне со всеми будет собирать деньги от меценатов для развития тех или иных проектов в рамках развития экологического туризма. Фонд должен быть учрежден этим общественным советом и быть ему подотчетен. Появление Фонда не подразумевает эксклюзивность, но тем, кто хочет пожертвовать деньги на развитие и содержание некоммерческих проектов в Нацпарках, может быть хорошим инструментом, обеспечивающим прозрачность и подотчетность, а главное и актуальность.

В конце добавлю, что мое участие в любом из проектов исключается.

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