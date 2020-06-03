Региональный директор ВОЗ о Казахстане и второй волне COVID-19

По его словам, Казахстан – одна из тех стран, где принимается активная стратегия тестирования.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге отметил Казахстан, как страну, где активно проходит тестирование на COVID-19, сообщает zakon.kz.

Во время прямого эфира WHO Regional Office for Europe в Facebook, он заявил, что второй волны коронавируса можно избежать при соблюдении определенных условий.

По его словам, она не неизбежна при принятии превентивных мер. Хотя угроза повторного всплеска, безусловна сохраняется. Введенные ограничения надо снимать постепенно, проводя постоянный мониторинг ситуации.

Если не купировать эти всплески, то вторая волна наступит, и может быть очень разрушительной. У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19. Хорошая новость - мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены. Мы лучше понимаем вирус и какие меры работают в борьбе с ними. Но нам необходимо готовиться к осложнению ситуации, - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, Казахстан – одна из тех стран, где принимается активная стратегия тестирования, и очень важно продолжать совместные усилия и разработать дальнейшую стратегию по борьбе с инфекцией.

Он особенно подчеркнул, что как только появится вакцина, ВОЗ сделает все, чтобы распределить ее на справедливой основе. Общими усилиями мир сможет одержать победу над COVID-19.

Катрин Смолвуд старший специалист по вопросам ЧС ЕРБ ВОЗ дополнила его слова:

Мы должны быть достаточно осторожны и не использовать один показатель, который не даст общей картины. Для нас важно проанализировать все 24 показателя, разработанные ВОЗ, чтобы провести мониторинг ситуации, как система здравоохранения способна справляться и реагировать на ситуацию, - отметила она.

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