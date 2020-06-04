Токаев: Сохраняется угроза второй волны коронавируса

Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры.

Токаев попросил казахстанцев соблюдать карантин, сообщает zakon.kz.

В своем Twitter, Президент Казахстана отметил, что заражение казахстанцев, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса вируса, что подтверждает ВОЗ.

Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны к/ вируса, что подтверждает ВОЗ. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 3, 2020

Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания.

Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 3, 2020

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