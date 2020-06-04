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Токаев: Сохраняется угроза второй волны коронавируса

Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры.

Фото : Акорда4 июня 2020, 01:23

Токаев попросил казахстанцев соблюдать карантин, сообщает zakon.kz.

В своем Twitter, Президент Казахстана отметил, что заражение казахстанцев, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса вируса, что подтверждает ВОЗ.

Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания.


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