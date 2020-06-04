Опасные гонки по трассе устроили выпускники Жанаозена

В полиции сообщили, что они были оштрафованы.

В Мангистауской области выпускники отличились, празднуя вручение аттестатов, передает zakon.kz.

В соцсетях появилось видео кортежа из иномарок, из окон которых то и дело высовывалась молодежь, размахивая лентами выпускников. Авто ехали по дороге на высокой скорости.

В полиции сообщили, что они были оштрафованы.

Устроивших опасную езду на дорогах в Жанаозене водителей привлекли к ответственности. Участниками стали водители шестнадцати автомобилей. Установлено, что им от 18 до 25 лет. Все автомобили водворены на штрафную стоянку. На водителей оформлены протоколы по части 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности) и части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство), - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

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