Трех чиновников сферы образования осудили за дачу взятки в Шымкенте

Сумма взятки составила 6 миллионов тенге.

В Шымкенте вынесен приговор тем чиновникам Управления образования Туркестанской области, обвиняемых в даче взятки, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента экономических расследований по городу Шымкент, в 2018 году их сотрудниками были задержаны при даче взятки три должностных лица Управления образования по Туркестанской области.

Так, были задержаны руководитель "Методического центра" ГКП при Управлении образования по Туркестанской области Р.Себепова, главный бухгалтер того же предприятия А.Кущенко и руководитель отдела по развитию физической культуры У.Туткышбаев.

Они подозревались в даче взятки в размере 6 млн тенге сотруднику ДЭР за положительное решение по ранее зарегистрированному уголовному делу по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение культурно-массовых мероприятий в сфере образования.

По результатам досудебного расследования уголовное дело было направлено в суд.

Приговором Абайского районного суда города Шымкент, Р.Себепова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренные статьями 189 частью 3 и 367 частью 3 УК РК и осуждена к 7 годам лишения свободы. Руководитель отдела У.Туткышбаев и главный бухгалтер А.Кущенко признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренного статьей 367 частью 3 УК РК и осуждены к 3 годам лишения свободы. Изъятые вещественные доказательства - денежные средства в размере 6 млн тенге обращены в доход государства, – сообщили в пресс-службе ДЭР по городу Шымкент.

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