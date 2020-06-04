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Названы регионы, где необходимо усилить карантин

Биртанов отметил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом.

Фото : ПМ4 июня 2020, 10:22

На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, вывоза граждан РК из-за рубежа, а также другие актуальные вопросы, передает zakon.kz.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в своем докладе отметил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом.

В этой связи заместитель премьер-министра поручил акиматам Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с возможным усилением ограничительных мер.

Акиматы регионов должны обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Если субъекты бизнеса не будут их соблюдать, то их необходимо временно закрывать до устранения нарушений. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, - отметил Тугжанов.

По итогам совещания заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.


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