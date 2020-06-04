Какие поезда запустят на втором этапе

Пассажирам необходимо заранее планировать свои поездки.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 13.05.2020 года и по согласованию с Комитетом транспорта МИИР РК возобновляется курсирование пассажирских поездов, сообщает zakon.kz.

№ 19/20 "Нур-Султан - Нурлы жол - Атырау" отправлением из Нур-Султан - Нурлы жол с 11.06.2020г. из Атырау с 12.06.2020г.

№ 29/30 "Алматы-2 - Атырау" отправлением из Алматы-2 с 11.06.2020г. из Атырау с 13.06.2020г.

№47/48 "Атырау - Нур-Султан - Нурлы жол" отправлением из Атырау с 11.06.2020г. из Нур-Султан - Нурлы жол с 13.06.2020 г.

№ 95/96 "Нур-Султан-Нурлы жол – Уральск" отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 10.06.2020г. из Уральска с 11.06.2020г.

№ 313/314 "Атырау – Мангистау" отправлением из Атырау с 10.06.2020г. из Мангистау с 11.06.2020г.

№ 691/692 "Актобе – Атырау" отправлением из Актобе с 10.06.2020г. из Атырау с 11.06.2020г.

№ 41/42 "Атырау – Алматы-1" отправлением из Атырау с 11.06.2020г. из Алматы-1 с 13.06.2020г.

Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно будет узнавать по справочному телефону "105" (звонок со стационарного телефона бесплатный), - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

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