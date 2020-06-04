Драка с поножовщиной и стрельбой произошла в Алматы

В результате пострадали два человека.

В Алматы двое мужчин, в том числе случайный прохожий, получили ранения в результате драки, закончившейся поножовщиной и стрельбой, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видео, на котором женский голос за кадром рассказывает о драке, закончившейся стрельбой. По ее словам, это произошло на пересечении улиц Казыбек би и Жумалиева.

Вы представляете, чтобы среди белого дня стреляли? Сначала драка была на углу, а рядом мужчина машину мыл. Он вроде, как не причем, но в него стреляли. В ногу попали ему. Сейчас "скорая" приехала. Так страшно. Четыре выстрела было. У нас окна открыты, дети напугались. Ужас! – рассказала женщина.

Данный факт прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, сообщив, что все описываемые женщиной события произошли накануне вечером.

Между знакомыми, коротавшими время в одном из заведений, расположенных по улице Жумалиева, произошел словесный конфликт, а затем драка, в результате которой один из ее участников - гр.Ж. 1983 года рождения получил ножевое ранение в ногу. Установлено, что в ходе выяснения отношений одной из сторон было применено травматическое оружие, в результате чего в ногу был ранен прохожий – гр.Ш. 1992 года рождения. Личности участников конфликта установлены, часть из них задержана и дает показания. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на задержание основных фигурантов преступления. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 ч.3 УК РК (хулиганство). Производство по уголовному делу осуществляет Управление полиции Алмалинского района по территориальности, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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