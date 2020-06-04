Вузам Казахстана выделили более 53 тысяч грантов

Ежегодно увеличивается объем госзаказа - Аймагамбетов.

Министерство образования и науки РК в 2020-м году выдало более 53 тыс. грантов. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Ежегодно увеличивается объем госзаказа, за последние 4 года госзаказ увеличился в 1,3 раза и в этом году составит более 53 тысяч грантов. По поручению президента с этого года повышается стоимость гранта – она не менялась почти 10 лет. При этом, мы обязываем государственные ВУЗы увеличивать зарплату, - сообщил министр

Сейчас, по его словам, проходит обсуждение вопроса по установлению минимального порога зарплаты в фонд оплаты труда. Он отметил важность последовательного увеличения заработной платы педагогов, вместе с повышением стоимости гранта.

Когда мы говорим о том, что в отдельных вузах зарплата преподавателей составляет 70-80 тысяч тенге, это абсолютно неприемлемые цифры. За последний год было значительное увеличение зарплаты, где-то на 70%, где-то на 50%, где-то на 20%. Но мы считаем, что потенциал еще есть и в связи с увеличением стоимости госзаказа, думаю, вузы также будут увеличивать зарплату профессорско-преподавательскому составу вузов, - добавил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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