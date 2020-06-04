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В Алматы вспыхнул автобус

На распространяемых в Сети видео транспортное средство полыхает открытым пламенем.

Фото :  kris.p.online4 июня 2020, 14:59

В Алматы загорелся автобус, передает zakon.kz.

На распространяемых в Сети видео транспортное средство полыхает открытым пламенем.

Медеуский район, пр. Назарбаева ниже пр. Аль-Фараби - предварительно горит маршрутный автобус, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Сегодня, 4 июня 2020 года в 14.40 часов дня по пр. Аль-Фараби / Назарбаева произошло воспламенение автобуса маршрута №45 Б/Н 558. Водитель при повороте с улицы Аль-Фараби на улицу Назарбаева увидел задымление, остановился и выполнил все действия согласно инструкции, и вызвал пожарную машину, сотрудников БД и ДП. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются, - сообщили в Алматыэлектротранс.

Видео: kris.p.online


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