Вице-министр экологии: Этотуризм будем развивать вместе с общественностью

При нацпарках создается Общественный Совет по развитию экотуризма.

Передача земель Иле-Алатауского нацпарка в аренду на 49 лет частному казахстанскому инвестору вызвала много вопросов у общественности. Прежде всего, возникает вопрос по личности инвестора - почему именно он? zakon.kz попросил вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева ответить на самые горячие вопросы.

И первое, что он отметил в нашем интервью: земля нацпарка не продается, и в случае неисполнения договорных обязательств, контракт на аренду участков с инвестором будет расторгнут.

- Сейчас обсуждается вопрос о создании Общественного Совета для регулирования ситуации в нацпарках страны, куда войдут все заинтересованные стороны, в том числе активисты, волонтеры, эксперты в области туризма, представители нашего министерства, - начал непростой разговор г-н Нысанбаев. - Мы как министерство в первую очередь заинтересованы в наведении порядка в нацпарках, нынешнее их состояние, уровень сервиса вызывает беспокойство. И мы готовы обсуждать эти вопросы с общественностью открыто.

- Ерлан Нуралиевич, общественность беспокоит ситуация в Иле-Алатауском нацпарке. Прежде чем дать согласие на выдачу в аренду таких больших земель, Вы лично и министерство проверяли инвестора? Что за ним стоит, какие проекты? Насколько это серьезная компания? Действительно ли он обладает такими финансами 14 млрд тенге?

- Тендер проводился самим национальным парком в соответствии с мастер-планом развития экологического туризма, который мы разработали исходя из успешного мирового опыта.

Была подготовлена тендерная документация по предоставлению участков, которая содержит в себе перечень требований, в том числе условия предоставления, целевое назначение, сроки разработки, проектно-сметная документация, требования к строительству объектов, инженерная, транспортная инфраструктура и другое. То есть, фактически все вопросы, касающиеся объема работ, их стоимость и требования по их реализации. Таким образом, в конкурсе участвуют те, кто может обеспечить данные условия с финансовой точки зрения. Данная компания взяла на себя все обязательства, указанные в техспецификации.

Кроме того, к тендеру, согласно законодательству, допускаются только граждане Казахстана, а также юридические лица нашей страны, без иностранного участия. В соответствии с требованиями участник тендера представляет целый пакет документов, где показывает свои финансовые и профессиональные возможности. Это, в том числе, копии документов с выданными разрешениями на выполнение определенных видов работ, предусмотренных при строительстве, копии договоров с организациями, а также документы о наличии финансовых средств, о доступе к кредитным ресурсам банков. Отмечу, что все необходимые документы были представлены – и по наличию денег на счету, и по доступу к кредитным средствам, подписанные банками, и остальные.

- Почему выбор инвестора, тендер проходили именно в марте, когда начался карантин и все были заняты в основном вопросами пандемии коронавируса?

- Ранее была разработана Дорожная карта, главная цель которой – активизировать работы по развитию экотуризма в национальных парках. В соответствии с разработанной картой и требованиями законодательства, были установлены сроки тендера. Поэтому в этой части никаких нарушений не было. То, что сроки обсуждения и проведения тендера выпали на период введения карантина, еще не значит, что предугадывались эти события и пытались каким-то образом скрыть это от общественности. Были выдержаны все сроки. Конкурс был объявлен 12 февраля, 13 марта было вскрытие конвертов, подведение итогов. Нарушений законодательства здесь нет.

- Расскажите подробнее о контроле инвестора и его действий? Понятно, что Нацпарк должен за этим следить. Но кто из вышестоящих органов, ваше министерство персонально отвечает за любые промахи инвестора и возможные проблемы в нацпарке?

- Понятно, что в первую очередь ответственность несет Национальный парк, но не снимает с себя ответственности в этом случае и наше министерство в лице меня, курирующего вице-министра, который непосредственно отвечает за вопросы развития экологического туризма, а также в лице Комитета лесного хозяйства и животного мира. Мы понимаем и принимаем эту ответственность. Сегодня наше главное желание – грамотно и комплексно развивать экотуризм в национальном парке, который дал бы нам в результате туристические услуги высокого качества.

Хочу отметить, что в договоре долгосрочного пользования заложены основания для расторжения в одностороннем порядке. С учетом запланированных объемов работ на каждый год мы будем отслеживать их выполнение, и, невыполнение договорных обязательств повлечет за собой серьезные меры в отношении инвестора, вплоть до расторжения договора.

- Есть опасения, что с таким буйным строительством не останется тишины и покоя у тамошних животных, птиц. Что вы на это скажете?

- Буквально до осени прошлого года я был одним из противников активного развития экотуризма на территории национальных парков. Я, как и вы, считал, что нужно сохранить тишину и покой в нацпарке. Но, изучив мировой опыт, пришел к выводу, что экотуризм надо развивать, но не так, как развиваем мы, когда делается акцент на создании пунктов общепита, громоздких, тяжелых строений гостиничных комплексов, которые на самом деле сильно выпячиваются на фоне хрупкой экосистемы природы.

Поэтому мы взяли за основу международный опыт, а именно США, когда экотуризм полностью ориентирован на общение с природой, а не выезд с целью наесться до отвала и заночевать в отеле. Главная наша цель – чтобы народ пошел на тропы и маршруты. Мы рассматриваем инфраструктуру общепита и отелей, и других коммерческих объектов как второстепенные. Первостепенные объекты - это приведение в порядок троп и маршрутов. И в этом мастер-плане Иле-Алатауского парка драфт мы готовили сами, с экспертами. И бизнес, который пришел, просто должен реализовать идеи, которые мы заложили в мастер-плане, очень мягко внедрить в природу объекты человеческой деятельности.

При этом из 34 объектов, указанных в мастер-плане, только 20 - коммерческие, остальное все социальное – это благоустройство троп и маршрутов, строительство мостиков, смотровых площадок. Все второстепенные объекты будут строиться внизу, у подножия гор, при въезде в парк. При этом инвестор взял на себя обязательство работы по приведению в порядок маршрутов и троп, которые ранее велись на бюджетные деньги.

Отмечу также, что все 20 коммерческих объектов – не капитальные. Это кемпинги, где нет необходимости иметь фундамент, а также автокараванинги. Сегодня в ущельях, на берегу рек мы видим кучу машин, мангалов, большое количество людей. В других странах это все организовано без ущерба природе. В автокараванинге можно поставить машину, пожарить шашлыки в кругу семьи, но это будет уже не дикий отдых, а более организованный, что снизит нагрузку на природу.

Поэтому данный мастер-план не нарушает экосистему. Мы не забиваем ущелья громоздкими зданиями, внутри парка будут в основном тропы и маршруты - вот главная идея данного мастер-плана.

- Кто будет следить за порядком на тропах, в нацпарке? Ведь уровень экологического мышления наших граждан и уважения к природе может не соответствовать вашим ожиданиям?

- Что мы сегодня видим в национальных парках? Мы видим очень низкий уровень сервиса, отсутствие эстетики в визуальном восприятии этих объектов и так далее. И, конечно, все это вызывает неуважительное отношение к объектам, тропам.

Поэтому сегодня разрабатываются стандарты оказания услуг, в том числе к общепитам, отелям, другим объектам. Мы ожидаем, что в результате уровень услуг значительно поднимется, требования станут более строгими, что будет дисциплинировать людей. Сам вид ухоженных троп, эстетичный вид объектов, мы надеемся, будет пробуждать в людях внутреннюю самодисциплину. Бизнес также заинтересован в чистоте и порядке и будет следить за ним. Контроль будут также осуществлять инспектора нацпарка.

Сегодня главное – представить пакет услуг более высокого уровня. При нынешнем же уровне сервиса мы никогда не сможем навести там порядок.

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