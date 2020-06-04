Тлеухан Абилдаев вновь возглавил филиал ФСМС
Ранее занимавший пост директора филиала по Алматы ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров стал руководителем управления здравоохранения Атырауской области.
Экс-руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев вновь возглавил филиал НАО "Фонд социального медицинского страхования", сообщает zakon.kz.
В пресс-службе "Фонда социального медицинского страхования" по Алматы сообщили, что Абилдаев возглавил филиал 1 июня этого года.
Тлеухан Абилдаев родился 6 ноября 1962 года в Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алма-Атинский государственный медицинский институт (1985)
Врач-лечебник
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат медицинских наук, тема диссертации: "Медико-организационные аспекты совершенствования системы управления в условиях реформирования здравоохранения в Жамбылской области" (2001);
· Доктор медицинских наук, тема диссертации: "Теоретические и методологические основы региональной модели оптимизации и перспективы развития больничной помощи населению на современном этапе (на примере Жамбылской области)", (2006);
· Доцент
Трудовой стаж:
· Медбрат Алма-Атинской ГКБ-2 (1983);
· Хирург-интерн БСМП города Джамбула (1985-1986);
· Хирург, заведующий хирургическим отделением, главный врач Таласской ЦРБ (1986-1996);
· Главный врач Жамбылского областного противотуберкулезного диспансера (1996-1999);
· Начальник департамента здравоохранения Жамбылской области (1999-2005);
· Главный врач Жамбылского областного противотуберкулезного диспансера (06.2005-2010);
· Директор департамента Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области (с 01.2010);
· Директор РГКП "Национальный центр проблем туберкулеза" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2010-2016);
· Заместитель генерального директора РГП "Республиканский центр развития здравоохранения" Минздрава и соцразвития РК, руководитель департамента Комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы (2016-12.2016);
· Руководитель Управления здравоохранения Жамбылской области (12.2016-2017);
· Директор филиала по г. Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования" (2018-12.2019);
· Руководитель Управления общественного здоровья Алматы (12.2019-06.2020)
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