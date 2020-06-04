Тлеухан Абилдаев вновь возглавил филиал ФСМС

Ранее занимавший пост директора филиала по Алматы ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров стал руководителем управления здравоохранения Атырауской области.

Экс-руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев вновь возглавил филиал НАО "Фонд социального медицинского страхования", сообщает zakon.kz.

В пресс-службе "Фонда социального медицинского страхования" по Алматы сообщили, что Абилдаев возглавил филиал 1 июня этого года.

Тлеухан Абилдаев родился 6 ноября 1962 года в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алма-Атинский государственный медицинский институт (1985)

Врач-лечебник

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат медицинских наук, тема диссертации: "Медико-организационные аспекты совершенствования системы управления в условиях реформирования здравоохранения в Жамбылской области" (2001);

· Доктор медицинских наук, тема диссертации: "Теоретические и методологические основы региональной модели оптимизации и перспективы развития больничной помощи населению на современном этапе (на примере Жамбылской области)", (2006);

· Доцент

Трудовой стаж:

· Медбрат Алма-Атинской ГКБ-2 (1983);

· Хирург-интерн БСМП города Джамбула (1985-1986);

· Хирург, заведующий хирургическим отделением, главный врач Таласской ЦРБ (1986-1996);

· Главный врач Жамбылского областного противотуберкулезного диспансера (1996-1999);

· Начальник департамента здравоохранения Жамбылской области (1999-2005);

· Главный врач Жамбылского областного противотуберкулезного диспансера (06.2005-2010);

· Директор департамента Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области (с 01.2010);

· Директор РГКП "Национальный центр проблем туберкулеза" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2010-2016);

· Заместитель генерального директора РГП "Республиканский центр развития здравоохранения" Минздрава и соцразвития РК, руководитель департамента Комитета оплаты медицинских услуг по городу Алматы (2016-12.2016);

· Руководитель Управления здравоохранения Жамбылской области (12.2016-2017);

· Директор филиала по г. Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования" (2018-12.2019);

· Руководитель Управления общественного здоровья Алматы (12.2019-06.2020)

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