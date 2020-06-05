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В Алматинской области полиция разыскивает мужчин, которые заживо сожгли щенка

В департаменте полиции пообещали, что виновные непременно понесут заслуженное наказание.

Фото : zooclub5 июня 2020, 08:38

В Алматинской области группа мужчин заживо сожгла щенка. В департаменте полиции региона пообещали, что виновные непременно понесут заслуженное наказание, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Видео с жестоким убийством щенка появилось в социальных сетях. Инцидент предположительно произошел в селе Кабанбай Алакольского района.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 316 ч. 2 УК РК (Жестокое обращение с животными).

В настоящее время районным отделом Алакольского района по территориальности проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное жестокое преступление и их задержания. Они непременно понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее зоозащитные организации писали открытое письмо президенту Казахстана. В нем волонтеры просили принять закон о животных и внести поправки в действующее законодательство для ужесточения наказания за жестокое обращение с животными.


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