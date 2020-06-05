Карагандинца осудили за публичное оскорбление Первого Президента РК

В суде Хасенов полностью признал вину и раскаялся.

В Караганде вынесен приговор Арману Хасенову, обвиненному в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 373 ч. 2 УК РК (Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы), передает zakon.kz.

Согласно судебным документам, 12 апреля Хасенов в своей машине записал видеоролик, в котором оскорбил Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы нецензурными словами. После чего направил его администратору одного из YouTube-каналов, который разместил это видео. Помимо YouTube, видео выложили в Instagram, Facebook и Telegram.

В суде Хасенов полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что записал видеоролик, в котором обращался народу Казахстана, и высказал свое мнение.

При этом, он свой видеоролик перед отправкой не просматривал, а увидел лишь после его публикации, и ему было стыдно, что он нецензурно выражался в адрес Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, и что это видео увидели его родители, друзья. Он хотел выразить свою гражданскую позицию, так как давно наболело, накопилось неудовольствие к власти, но не в таком формате. Он не имел моральное право материть Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Потом осознал, что вышел за пределы дозволенного, - из показаний подсудимого, отраженных в приговоре.

В приговоре также указано, что подсудимый, после того как увидел свою запись в соцсетях, решил снять дополнительно аудиозапись с извинениями за нецензурную лексику, о чем сообщил администратору YouTube-канал. Но на следующий день был задержан сотрудниками ДКНБ.

Приговором суда Хасенов Арман признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.373 ч.2 УК РК, и приговорен к ограничению свободы сроком на три года.

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