Генпрокуратура просит казахстанцев воздержаться от участия в митингах

За несоблюдение запрета на проведение массовых мероприятий предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев призвал казахстанцев воздержаться от участия в мирных собраниях во время карантина, передает zakon.kz.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что С 6 июня 2020 года вводится в действие новый закон "О порядке организации и проведения мирных собраний".

Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов законом предусмотрен уведомительный порядок.

Организатор за 5 рабочих дней до дня их проведения подает уведомление в местный исполнительный орган, который в течение 3 рабочих дней должен его рассмотреть. В случае отсутствия ответа по истечении этого срока организатор проводит мирное собрание.

Для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок. Заявления подаются за 10 рабочих дней до дня проведения, по которым акимат обязан дать ответ в течение 7 рабочих дней.

За это время организатором и местным исполнительным органом создаются условия для организации и безопасного проведения мирных собраний, охраны здоровья их участников.

При этом мирные собрания должны проводиться в специализированных местах.

Сейчас акиматы проводят процедуру по определению таких мест и маршрутов следования для демонстраций и шествий, требований по их материально-техническому и организационному обеспечению, а также границ прилегающих территорий, где не допускаются пикетирования.

Организация и проведение мирных собраний возможна после завершения указанной процедуры.

Отмечается, что в стране действует карантин, установленный для предотвращения заражения граждан коронавирусом.

Министерство здравоохранения 4 июня 2020 года распространило обращение, в котором указано, что на период карантина в стране установлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе митингов.

За его несоблюдение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Между тем, отдельные лица призывают граждан страны выйти 6 июня 2020 года на незаконные массовые митинги. Организация и участие в собраниях, проводимых в нарушение нового установленного порядка, является незаконным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (вплоть до ареста на 15 суток), - говорится в сообщении.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность.

В этой связи, призываем граждан не поддаваться на провокации и воздерживаться от участия в незаконных публичных акциях, неукоснительно соблюдать положения нового закона при организации и проведении мирных собраний, - добавили в Генеральной прокуратуре.

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