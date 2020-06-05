Букмекеры прокомментировали законопроект об игорном бизнесе

По их словам, при его подготовке не учитываются положения предпринимательского кодекса.

1 июня 2020 года представители казахстанского букмекерского бизнеса выступили в пресс-клубе по причине того, что в конце мая депутаты Мажилиса Парламента одобрили законопроект об игорном бизнесе, и направили его в Сенат.

При этом данный законопроект является "дырявым" по мнению исполнительного директора СРО букмекеров Казахстана Гульмиры Бергеновой.

Давайте пройдемся по фактам. Изменения в этот закон задумывались государством с одной благой целью – защита населения от игромании, а на деле происходит сплошная подмена понятий. Законопроект содержит всего четыре нормы, которые касаются игромании, защиты населения от нее и в два раза больше норм, которые зачищают рынок от конкуренции, - отметила спикер.

При подготовке законопроекта не учитываются положения предпринимательского кодекса, и процедуры прохождения законопроектов, и антимонопольного законодательства. Перенос касс букмекеров в игорные зоны Казахстана признали неэффективным еще в 2017 году. И тогда эта идея не смогла попасть в окончательную концепцию законопроекта, потому что как инструмент был признан неэффективным экспертами.

Так вот в 2017 году перенос был признан еще неэффективным, а потом вдруг эта идея появляется от депутатов в мажилисе, рабочей группе, и отправляется, естественно, заключение в правительство. Правительство первый раз говорит, что оно против, что это неэффективная норма и дает свое отрицательное заключение. Что вы думаете? Обычно на этом разговор прекращается. Но нет, депутаты повторно отправляют заключение, типа, "а вы уверены?" Повторное заключение опять проходит все круги государственных согласований, даже администрация президента говорит о том, что вывод касс в резервации нецелесообразен, и что должен быть проведен анализ, - отметила спикер.

Однако в мае 2020 года все изменилось словно по мановению волшебной палочки.

Везде идет отрицательное заключение, и тут вдруг раз, и в мажилисе это заключение вдруг становится положительным. И все вдруг говорят кардинально противоположное. Все вдруг с этой нормой согласны, она эффективная. Вице-министр национальной экономики идет еще дальше, заявляя, что АРВ уже проведен. Это 13 мая, и уже одобрен межведомственной комиссией, хотя на самом деле, нам, бизнесу, вынесли АРВ на обсуждение только 25 мая, то есть задним числом все это было сделано, - подчеркивает исполнительный директор СРО букмекеров РК.

Еще одним грубейшим нарушением оказалось то, что АРВ который всем раздали 25 мая 2020 оказался старым от 2017 года.

При этом АРВ, которое нам дали обсудить, на 99% – старая версия 2017 года, то есть разработчик даже не потрудился поменять цифры: там данные 2013 года, данные 2014 года. О каком анализе вообще можно говорить, о каком подходе по защите предпринимателей в Казахстане. Этих фактов, по-моему, уже более чем достаточно, чтобы сделать вывод: если нельзя, но кому-то очень хочется, то, оказывается, можно, - резюмирует Бергенова.

По мнению Н.Ш.Искендирова из Ассоциация Букмекеров Казахстана "от поправок, которые были приняты Мажилисом выиграют иностранные-оффшорные букмекерские конторы, т.к. они очень сильно представлены в просторах казахстанского интернета, но не имеют "наземных" касс. Поэтому иностранным букмекерам очень выгодно, чтобы казахстанских букмекеров отправили в удаленные резервации в Боровое и Капшагай, и тем самым они устраняют конкуренцию на рынке и развивают теневой сектор". В итоге государство будет терять по 10-15 млрд тенге налогов ежегодно, без работы останутся 4-8 тыс. граждан, будет происходить омоложение возрастной категории делающей ставки, так как иностранные букмекеры направят большие средства на таргетирование в интернете, где нет никаких барьеров и контроля (особенно с учетом провальной программы цифровизации).

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