В Казахстане выбраны эко-амбассадоры
Я эко-волонтер – время пришло!
Фото : etu.ru5 июня 2020, 11:33
Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Этот день является одним из способов привлечения внимания общественности к экологическим проблемам, сообщает zakon.kz.
В рамках "Года волонтеров" важным сегментом в продвижении экологических инициатив являются эко-волонтеры.
В феврале месяце Министерством при поддержке Оператор РОП проведен слет эко-волонтеров со всех регионов страны, где были выбраны эко-амбассадоры. Перед ними поставлена задача вовлечения широких масс в экологические мероприятия, с целью изменить экологическую культуру и сознание населения.
В своем видео-обращении эко-амбассадоры регионов призывают принять активное участие в улучшении экологической ситуации в стране.
Их девиз: Я эко-волонтер – время пришло!
Материал подготовлен при поддержке Оператора РОП
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