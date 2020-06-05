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В Казахстане выбраны эко-амбассадоры

Я эко-волонтер – время пришло!

Фото : etu.ru5 июня 2020, 11:33

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Этот день является одним из способов привлечения внимания общественности к экологическим проблемам, сообщает zakon.kz.

В рамках "Года волонтеров" важным сегментом в продвижении экологических инициатив являются эко-волонтеры.

В феврале месяце Министерством при поддержке Оператор РОП проведен слет эко-волонтеров со всех регионов страны, где были выбраны эко-амбассадоры. Перед ними поставлена задача вовлечения широких масс в экологические мероприятия, с целью изменить экологическую культуру и сознание населения.

В своем видео-обращении эко-амбассадоры регионов призывают принять активное участие в улучшении экологической ситуации в стране.

Их девиз: Я эко-волонтер – время пришло!

Материал подготовлен при поддержке Оператора РОП


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