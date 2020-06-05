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Хорошая погода ожидает казахстанцев в выходные 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pixabay.com5 июня 2020, 11:13

На севере Казахстана ожидается повышение температуры, сообщает zakon.kz.

Малоподвижный антициклон установился над северными районами Казахстана. В ближайшие дни он сохранит хорошую погоду на большей части республики. В северных и центральных регионах температурный фон начнет повышаться ночью от 5….10 до 10….15 тепла, днем от 18….23 до 25….30 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На западе и востоке Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями.


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