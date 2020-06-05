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Машина перевернулась на оживленной дороге в Алматы

В результате пострадал водитель Honda. Ему оказали помощь на месте.

Фото : zakon.kz5 июня 2020, 13:20

В Алматы произошло ДТП, в результате которого перевернулось авто, передает zakon.kz.

Авария произошла по ул. Желтоксан, не доезжая ул. Толе би. Honda HR-V двигалась на север. Как рассказал ее водитель, со двора резко выехал кроссовер Kia Sorento. Чтобы избежать столкновения, водитель Honda вильнул в сторону. Но машина все же зацепила Kia, которая немного подтолкнула ее. В итоге Honda перевернулась на бок и так проскользила по дороге.

В результате пострадал водитель Honda. Ему оказали помощь на месте.

Водитель кроссовера пояснила, что не заметила Honda при выезде.

На месте работали сотрудники полиции, которые определят степень вины каждого участника ДТП.


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