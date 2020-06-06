Кто должен ответить за крушение самолета "Бек Эйр" и вернуть деньги пострадавшим

С момента авиакатастрофы прошло больше 6-ти месяцев, однако до сих пор не ясно, кто будет нести ответственность за случившееся, и когда пассажирам, не успевшим воспользоваться своими авиабилетами на рейсы компании "Бек Эйр", вернут деньги.

Оказалось, что в Казахстане есть довольно большое разнообразие зарегистрированных компаний, использующих в своем наименовании слова "Бек Эйр" на различных языках, в той или ином варианте написании.

Крушение самолета "Бек Эйр" близ алматинского аэропорта 27 декабря 2019 года унесло 12 жизней, более 60-ти человек пострадали. Всего на борту в тот день находилось 93 пассажира и 5 членов экипажа.

С момента авиакатастрофы прошло больше 6-ти месяцев, однако до сих пор не ясно, кто будет нести ответственность за случившееся, и когда пассажирам, не успевшим воспользоваться своими авиабилетами на рейсы компании "Бек Эйр", вернут деньги.

На данный момент, доподлинно известно – авиакомпания "Бек Эйр" существовать больше не будет. Ее лицензия была отозвана Комитетом Гражданской Авиации (КГА) Казахстана. При этом, у компании была возможность вернуть себе право летать. Для этого, было необходимо исправить допущенные нарушения, найденные комиссией (содержание бортов, ведение документации и так далее). Но руководство авиакомпании делать этого не стало.

Но кто является руководством авиакомпании "Бек Эйр"? Кто ее владелец? Версий на этот счет, за это время появилось множество. И пока пассажиры пытаются реализовать свое право на возмещение стоимости купленных билетов, редакция zakon.kz решила провести собственное расследование и выяснить, кто же всё-таки является конечным бенефициаром авиакомпании "БЕК ЭЙР".

Оказалось, что в Казахстане есть довольно большое разнообразие зарегистрированных компаний, использующих в своем наименовании слова "Бек Эйр" на различных языках, в той или ином варианте написании. С первого взгляда, это разнообразие не позволяет определить, кто же всё-таки из них имеет непосредственное отношение к авиаперевозкам и случившейся трагедии.

Но в этом вопросе все скрывается в деталях.

Сразу же после трагедии, авиакомпания разместила на своем сайте (bekair.aero.) письменное обращение в Министерство Индустрии и инфраструктурного развития РК, по вопросу восстановления сертификата Эксплуатанта АО "БЕК ЭЙР". При этом, авиакомпания "БЕК ЭЙР" использовала бланк с написанием слов "БЕК ЭЙР" на английском языке – "BEK AIR". Вот копия данного обращения.

Таким образом, мы видим, что именно эта компания является эксплуатантом и ей же принадлежало воздушное судно, потерпевшее крушение в декабре 2019 года в аэропорту Алматы.

Данное обращение составлено за подписью Генерального Директора – Тулеубекова Анвара Адкаримовича. И здесь мы нашли все что искали. Единственной компанией, с названием БЕК ЭЙР, где руководителем зарегистрирован вышеуказанный Анвар Тулеубеков согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров Министерства юстиции Республики Казахстан является Акционерное общество "БЕК ЭЙР" (БИН 150640009738), а единственным 100% владельцем этого акционерного общества в настоящее время является ЖАРКИМБАЕВ САКЕН ТОКПАЕВИЧ.

Впрочем, данное лицо всегда являлось единственным акционером Акционерного общества "БЕК ЭЙР", что также подтверждается подписями ЖАРКИМБАЕВА САКЕНА ТОКПАЕВИЧА, проставленными в Уставе авиакомпании.

Если вы входите в число обманутых авиакомпанией "Бек Эйр" пассажиром, вам до сих пор не выплатили деньги за неиспользованный билет, но вы не знали к кому предъявлять иск. Мы нашли ответы: эксплуатировала самолеты компания АО "Bek Air"; Генерального директора зовут Тулеубеков Анвар Адкаримович; а акционера компании - Жаркимбаев Сакен Токпаевич.

Именно эти люди обязаны выплатить вам деньги, а спустя столько времени, помимо денег за билет, вы вполне можете претендовать за возмещение причиненного морального вреда. Подавать иск можно коллективно (если вы знаете других людей пострадавших от действий авиакомпании) либо в личном порядке. Не забудьте приложить к иску все имеющиеся у вас документы об оплате авиабилета.

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