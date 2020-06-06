Главный врач Казахстана рассказал правду о вакцинации

Любой человек (родитель) имеет право на отказ - Биртанов.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал про вакцинацию в стране, передает zakon.kz.

Биртанов написал в Facebook пост следующего содержания:

Еще раз прошу выслушать правду о вакцинации.

1) Вакцинация человека - это персональная профилактическая медицинская услуга, которая по действующему кодексу и проекту нового кодекса - любому гражданину проводится только по согласию этого человека или его законного представителя (родителя ребенка).

Любой человек (родитель) имеет право на отказ.

Она не является принудительной.

2) Вместе с тем, вакцинация населения - единственный, научно обоснованный и доказанный метод защиты населения от эпидемий инфекций.

Поэтому она обязательна для любого государства, для любого народа.

Это обязательная мера государственного здравоохранения.

3) Если вакцинация станет необязательной, то она станет необязательной и для исполнения врачами роддомов и поликлиник. Нам необязательно будет закупать эти вакцины.

Более 4 миллионов детей в год при рождении и позже не будут вакцинироваться за счет государства, бесплатно от полиомиелита, туберкулеза, столбняка, кори, коклюша, гепатита, пневмонии и других инфекций.

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