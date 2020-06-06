Улицу Байтурсынова в Нур-Султане частично перекроют

Работы будут проводится до 20 июня.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Байтурсынова на участке от улицы Кошкарбаева до проспекта Тауелсиздик, сообщает zakon.kz.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут, передает официальный сайт столичного акимата.

В этой связи до 20 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении городского управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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