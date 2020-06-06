В Алматинскую область вернулся карантин

За последнюю неделю общий прирост заболеваемости вырос до 4,5 процентов. До послабления карантина этот показатель составлял 2,5 процента. Ситуация ухудшилась.

В Алматинской области снова закрывают торговые дома. Под строгим запретом проведение массовых мероприятий. Общественный транспорт будет курсировать только в утренние и вечерние часы, сообщает zakon.kz.

Как передает ТРК Жетысу, главный санитарный врач региона Кайрат Баймухамбетов сообщил, что это вынужденная мера. В области все еще фиксируется рост заболеваемости.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Алматинской области на сегодняшний день составляет более 400 человек. За последнюю неделю общий прирост заболеваемости вырос до 4,5 процентов. До послабления карантина этот показатель составлял 2,5 процента. Ситуация ухудшилась в результате несоблюдения гражданами санитарных норм.

Я как главный государственный санитарный врач области буду вынужден усилить карантинный режим. То есть вернуть санитарные посты между районами и городами, запретить работу отдельных объектов и торговых домов. Будет ограничено движение общественного транспорта, - люди там не соблюдают масочный режим. Закроем бассейны и фонтаны. Также в связи с угрозой завоза вируса планируется приостановление открытия баз отдыха на побережьях Капшагайского водохранилища, - сказал Кайрат Баймухамбетов.

Сейчас создается совместная мобильная группа из представителей санэпидемслужбы, акимата и прокуратуры области, а также департамента полиции, которая будет проверять эффективность городских и районных мобильных групп.

На нарушителей будут налагаться штрафы. Суммы от 5 до 500 МРП.

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