На трассе Узынагач-Курты сбили насмерть 10-летнего мальчика

Полицейским пришлось защищать водителя от родственников погибшего.

Смертельное ДТП произошло на одной из трасс Алматинской области, передает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Toyota Camry, двигаясь по трассе Узынагач-Курты в северном направлении, совершил наезд на 10-летнего мальчика. Как рассказал водитель Toyota, двигался он по трассе с разрешенной скоростью. Подъезжая к перекрестку, заметил на противоположной стороне дороги стоящую арбу груженную ветками, когда он подъехал ближе – из за нее резко выбежал мальчик наперерез.

Водитель стал тормозить, но избежать столкновения ему не удалось. Протащив мальчика на капоте автомобиля несколько десятков метров, остановился у обочины. Трагедия произошла на глазах у матери, с которой он и находился у дороги. На место прибыли сотрудники дорожной полиции и медики, которые констатировали смерть мальчика. Позже на место приехали родственники погибшего мальчика, которые накинулись на водителя Toyota.

Сотрудники полиции отбили мужчину, но разъяренные родственники накинулись на автомобиль. На месте ДТП во всех обстоятельствах разбирается дознаватель Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.

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