Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
Последний свой бой он провел в январе.
Фото : Twitter7 июня 2020, 11:47
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что завершил карьеру, передает zakon.kz.
Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто, - написал в Twitter Макгрегор.
Это уже третий раз, когда Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.
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