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Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Последний свой бой он провел в январе.

Фото : Twitter7 июня 2020, 11:47

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что завершил карьеру, передает zakon.kz.

Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные воспоминания. Это было круто, - написал в Twitter Макгрегор.

Это уже третий раз, когда Макгрегор объявляет об уходе из спорта. В последнем поединке он нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC 246.


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