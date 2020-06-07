Минздрав опубликовал новое постановление главного санврача Казахстана

После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова выпустила новое постановление, передает zakon.kz.

В обновленном документе говорится, что лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на коронавирус до 2-х суток.

Им разъясняют возможные симптомы COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Экипажи авиакомпаний, подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона).

Анкетирование и забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения Государственной границы Республики Казахстан у всех лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (далее – прибывшие), за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики Казахстан.

После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения.

При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего лица, специалистом Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – ДККБТУ), прикомандированным к санитарно-карантинному пункту (далее – СКП) на государственной границе информация о положительном результате на COVID-19 передается в ДККБТУ, на территории которого в настоящее время находится прибывший согласно маршрутного листа, указанного в анкете.

Главный государственный санитарный врач соответствующей территории, на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней обеспечить деятельность государственных органов (организации), национальных кампаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);";

- обеспечить интеграцию медицинских информационных систем с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы".

- обеспечить интеграцию лабораторных информационных систем частных лабораторий с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" в части передачи результатов ПЦР тестирования на COVID-19.

- обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19.";

Лица из числа близких и потенциальных контактных лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 при установлении факта контакта и по завершении карантина:

при регистрации новых случаев COVID-19 специалистами ТД устанавливается круг близких и потенциальных контактных лиц. Определение контактных лиц проводится согласно приложению 33 настоящего постановления;

заявку для обследования контактных лиц предоставляется в филиал НЦЭ или медицинскую организацию для отбора биоматериала;

при проведении процедуры отбора проб, ответственный специалист ТД осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных исследуемого в электронное направление, в информационной системе НЦЭ, и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета специалиста ТД КККБТУ (http://lis.nce.kz/kkkbtu), или в медицинской информационной системе и отправляет в соответствующую лабораторию НЦЭ в электронном формате;";

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