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Военные и полицейские смогут принимать решение об ужесточении карантина

То же касается органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента.

Фото : gov.kz7 июня 2020, 18:23

Соответствующее поправки содержатся в постановлении главного санитарного врача Казахстана, сообщает zakon.kz.

В частности там говорится о том, что "Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации."

Прежде принимать подобные решения в регионе были вправе лишь главные государственные санитарные врачи.

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