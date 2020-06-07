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Переименование Нур-Султана обратно в Астану – комментарий акимата

В пресс-службе акимата города Нур-Султан на эту "новость" ответили коротким словом "фейк".

Фото : Strategy2050.kz7 июня 2020, 21:32

В соцсетях распространяется информация о якобы грядущем переименовании города Нур-Султан обратно в Астану, сообщает zakon.kz.

При этом ссылаются на некоего "представителя министерства Касымхана Нурдаулетова", сообщившего эту информацию в "эксклюзивном интервью газете "Нурсултанский просвет".

В пресс-службе акимата города Нур-Султан на эту "новость" ответили коротким словом "фейк".

Просим всех жителей верить только достоверным источникам информации и не распространять заведомо ложную информацию, - попросили в акимате.

Стоит отметить, что первоисточником "новости" является развлекательный российский сайт fishki.net. Он опубликовал это сообщение 1 апреля 2019 года. Комментарии, по всей видимости, излишни.


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