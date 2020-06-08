В Казахстане зафиксировали еще 165 зараженных коронавирусом
Всего в стране подтверждено 12 859 случаев заражений.
Фото : zakon.kz8 июня 2020, 08:04
За последние сутки в Казахстане зарегистрировали еще 165 зараженных коронавирусом, передает zakon.kz.
Зарегистрировано 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 1,3%) среди симптомных носителей, - значится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Случаи заражения зафиксированы в следующих регионах:
Павлодарская область - 11 (4,3%),
Алматинская область - 15 (3,5%),
Восточно-Казахстанская область - 5 (2,7%),
Жамбылская область - 7 (1,7%),
Карагандинская область - 18 (1,6%),
Западно-Казахстанская область - 13 (1,6%),
г. Шымкент - 14 (1,5%),
Туркестанская область - 5 (1,3%),
г. Алматы - 32 (1,1%),
г. Нур-Султан - 24 (1,0%),
Костанайская область - 2 (1,0%),
Атырауская область - 11 (0,9%),
Кызылординская область - 4 (0,9%),
Мангистауская область - 3 (0,9%),
Акмолинская область - 1 (0,6%).
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