В Казахстане зафиксировали еще 165 зараженных коронавирусом

Всего в стране подтверждено 12 859 случаев заражений.

За последние сутки в Казахстане зарегистрировали еще 165 зараженных коронавирусом, передает zakon.kz.

Зарегистрировано 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 1,3%) среди симптомных носителей, - значится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Случаи заражения зафиксированы в следующих регионах:

Павлодарская область - 11 (4,3%),

Алматинская область - 15 (3,5%),

Восточно-Казахстанская область - 5 (2,7%),

Жамбылская область - 7 (1,7%),

Карагандинская область - 18 (1,6%),

Западно-Казахстанская область - 13 (1,6%),

г. Шымкент - 14 (1,5%),

Туркестанская область - 5 (1,3%),

г. Алматы - 32 (1,1%),

г. Нур-Султан - 24 (1,0%),

Костанайская область - 2 (1,0%),

Атырауская область - 11 (0,9%),

Кызылординская область - 4 (0,9%),

Мангистауская область - 3 (0,9%),

Акмолинская область - 1 (0,6%).

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