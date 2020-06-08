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Определены места проведения мирных собраний и шествий в столице

Для проведения мирных собраний определены три места.

Фото : inbusiness.kz8 июня 2020, 10:00

Проект решения маслихата города Нур-Султана о порядке использования специализированных мест для проведения мирных собраний или шествий опубликован на портале egov.kz, передает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В городе для проведения мирных собраний определены три места: сквер на пересечении пр. Ш. Кудайбердыулы и ул. А. Пушкина, площадь у здания Столичного цирка, летняя площадка в квадрате улиц пр. Женис, пр. Абая, ул. Т. Бегельдинова и ул. Желтоксан, а для проведения шествий одно место – Аллея писателей (пр. Абая – ул. А. Сембинова) до сквера (пр. Ш. Кудайбердыулы – ул. А. Пушкина).

Также опубликованы правила проведения пикетирования.

Пикетирование – присутствие одного гражданина Республики Казахстан в определенном месте в определенное время с целью публичного выражения мнения по общественно значимым вопросам и/или действиям/бездействию лиц и/или органов, организаций.

Проведение пикетирования запрещается:

1) в местах массовых захоронений;

2) на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях;

3) на территориях, прилегающих к организациям, обеспечивающим обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения;

4) на территориях, прилегающих к резиденциям Президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

5) на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

6) на магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи и прилегающих к ним территориях.

Допускается проведение только одним гражданином и в статичной форме (без передвижения).

Более подробно с проектом решения можно ознакомиться на портале открытых данных (открытые НПА).


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