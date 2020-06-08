Видео из сауны с судьей и прокурором: Результаты служебной проверки

Комиссия провела проверку и признала факт нарушения судейской этики.

Судья Кербулакского районного суда Д. Сейтов, который был замечен в скандальном видео в сауне, действительно нарушил судейскую этику, сообщили в Верховном суде в ответ на запрос zakon.kz.

В начале мая в Сети появилось скандальное видео с отдыхом в сауне с участием председателя райсуда Алматинской области.

ОПГ-шники, вы не думайте, что отдыхаете только в Астане и Алматы. Мы тоже в глуши Сарыозека отдыхаем. (...) Даже если мы живем в колхозе, мы умеем отдыхать, - говорит автор видео.

Кроме него на видео замечено четверо мужчин, среди них был прокурор Саян Шалгимбаев. После публикации видео его уволили. А глава Верховного суда Жакип Асанов приостановил полномочия председателя Кербулакского районного суда Алматинской области Д.Сейтова для проведения служебной проверки.

Комиссия по судейской этике по факту нахождения судьи в бане провела проверку.

Материалы проверки рассмотрены Комиссией. Комиссия признала факт нарушения Кодекса судейской этики председателем Кербулакского районного суда Алматинской области Сейтовым Д.З. На сегодняшний день, материал в отношении Сейтова Д.З. находится на рассмотрении пленарного заседания Алматинского областного суда, - говорится в сообщении.

Далее в Верховном суде разъяснили, как судей привлекают к дисциплинарной ответственности и увольняют с работы по отрицательным мотивам. Этот процесс проходит в несколько этапов.

Сначала Комиссия по судейской этике проводит проверку и выносит заключение о том, есть ли факт нарушения в конкретном случае судейской этики.

Если Комиссия выявит нарушения, то проходит пленарное заседание с участием всех судей областного суда. Путем тайного голосования они решают, стоит ли направлять материал в Судебное жюри при Высшем Судебном Совете для того, чтобы привлечь судью к дисциплинарной ответственности.

При этом, судья вправе обжаловать решение Судебного жюри о привлечении его к дисциплинарной ответственности в Высший Судебный Совет, и только после этого Высший Судебный Совет может принять окончательное решение.

Айтурган Азимжанова

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