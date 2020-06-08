Курс доллара продолжает снижаться

Доллар подешевел еще на 2 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 397,44 (-2,09), передает zakon.kz.

В обменниках доллар покупают/продают по 398-400 тенге, евро - 448-455 тенге, рос.рубль - 5,81-5,87 тенге.

Напомним, в пятницу на утренних торгах средневзвешенных курс доллара составил 399,81 тенге.

Как сообщает KASE, с 8 июня 2020 года на бирже открыты торги недельным фьючерсом на курс доллара США к тенге с исполнением 15 июня 2020 года.

По вышеуказанному фьючерсу установлена первоначальная теоретическая цена 399,42 тенге за доллар США, которая опубликована в торговой системе KASE.

Между тем цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% и достигла $43,02 за баррель.

Нефть марки WTI торговалась на уровне $40,22 за баррель, что на 1,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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