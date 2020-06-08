Насколько опасны бессимптомные носители коронавируса

Опасность заражения в закрытых помещениях намного выше, чем на свежем воздухе.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем и его носителем может быть человек, не имеющий никаких симптомов заболевания. Как избежать рисков, связанных с этим? Журналисты издания Deutsche Welle собрали факты, передает zakon.kz.

Чем интенсивнее исследования коронавируса SARS-CoV-2, тем больше мы узнаем о путях его распространения. Это помогает понять, какие меры действительно эффективны в борьбе с новым коронавирусом, а какие - бесполезны во время пандемии. Дискуссии вызвали недавние результаты исследования, касающиеся так называемых "суперраспространителей" вируса.

Кто такие суперраспространители вируса?

"Суперносители" или "суперраспространители" вируса - так эпидемиологи называют инфицированных, которые могут заразить много людей. Это происходит, например, когда человек не знает, что инфицирован, и переносит COVID-19, вызываемый коронавирусом, бессимптомно. При этом не играют роли ни возраст, ни пол, ни национальность человека. Эпидемиологи также указывают на тот фактор, что кто-то может быть носителем одного вируса, а кто-то - нескольких. Главную роль играет иммунная система человека.

Как суперраспространитель может заразить других?

Суперноситель заражает других, сам того не зная. Если он болен и симптомов нет, он может заразить сразу нескольких человек, находясь с ними короткое время в одном помещении. Идеальными условиями для такого сценария является мероприятие, в котором участвует много людей.

Например, это большой семейный праздник - как это было в немецком Гёттингене, где произошло массовое заражение коронавирусом. Или богослужение - как в одной из церквей Франкфурта-на-Майне. Или во время карнавала - как это было в Хайнсберге, который считается первым очагом распространения коронавируса в Германии.

Есть и другие примеры - горнолыжный курорт Ишгль в Австрии, где многие были инфицированы в одном из баров, бармен которого был болен, но не знал об этом. Или школа танцев в Сеуле. Другой пример - круизные лайнеры, на которых также произошло массовое заражение COVID-19. Существует такой риск и в общественном транспорте.

Где существует самая высокая опасность заражения?

Во время исследований выявились отдельные факторы, способствующие стремительному распространению вируса. Так, опасность заражения в закрытых помещениях намного выше, чем на свежем воздухе. И чем больше людей находятся в закрытом пространстве, тем выше риск заражения. Но почему?

Агрессивный коронавирус SARS-CoV-2 переносится воздушно-капельным путем, причем его распространение по воздуху, а не через капли влаги, происходит гораздо чаще. Например, в плохо проветриваемых помещениях он дольше остается в воздухе. А в клубах и дискотеках, где люди громко разговаривают и кричат, риск заразиться, вдыхая вирус, еще выше. То же происходит и при пении, например, во время богослужения или репетиции хора.

Как просчитать и предупредить риски

Скорость распространения вируса и число инфицированных являются показателями для принятия ограничительных мер. Одним из самых важных показателей является коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как R. Если коэффициент R ниже единицы, это означает, что один носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека.

А значит, число зараженных уменьшается. Целью карантинных ограничений является уменьшение R до 1,0 и даже ниже. Есть и еще один важный показатель - так называемый коэффициент K, который отображает, как часто происходят случаи заболевания и где происходят его вспышки. Разумеется, чем ниже оба эти коэффициента, тем лучше.

Как же на эти показатели влияют суперраспространители вируса? Пока нет точного числа K, но ученые исходят из того, что во время пандемии 20 процентов инфицированных являются причиной 80 процентов заражений коронавирусом. Что касается суперносителей, то, согласно исследованиям, большая часть из них почти никого не заражает. Заражает меньшая часть. И это - хорошая новость. Ведь выявить и изолировать каждого такого суперраспространителя очень сложно из-за отсутствия симптомов. Поэтому, пока не появится вакцина от COVID-19, необходимо особенно тщательно следить за тем, чтобы соблюдались правила гигиены и социальные ограничения.

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