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Блокпосты не будут устанавливать в Алматинской области 

Будут закрыты все подъездные пути к побережью Капчагайского водохранилища.

Фото : almaty.tv8 июня 2020, 14:15

Блокпосты не будут устанавливать в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По решению МВК по противодействую коронавирусной инфекции, блокпосты не будут устанавливаться на территории Алматинской области. Ввиду того, что купальный сезон начинается 13 июня. За прошедшие выходные мы наблюдали большое скопление людей на побережье Капчагайского водохранилища, - сообщили в акимате Алматинской области.

Будут закрыты все подъездные пути к побережью Капчагайского водохранилища.

Со стороны Жетыген будет стоять один мобильный пост - это сотрудники полиции. И второй - по трассе, которая примыкает к водохранилищу. В остальном все будет работать в прежнем режиме, - сказали в акимате.


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