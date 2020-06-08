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Бронзовый призер ЧМ-2019 в Нур-Султане подтянул свой казахский язык

Ранее он принял ислам, сменил имя и фамилию.

Фото : Getty Images8 июня 2020, 15:14

Бронзовый призер Чемпионата мира-2019 по вольной борьбе Нурислам Санаев, выступающий за Казахстан с 2014 года, во время карантина подтянул свои знания казахского языка, передает zakon.kz.

29-летний борец, добывший для Казахстана на домашнем мировом первенстве в Нур-Султане олимпийскую лицензию в вольной борьбе в весе до 57 кг признался в интервью Sporttime, что во время карантина не только поддерживал спортивную форму.

Для профессионального спортсмена простой в несколько месяцев попросту недопустим. Поэтому приходилось искать различные варианты для поддержания формы. В первую очередь работал над физической подготовкой, повышением уровня функциональной готовности. Бегал кроссы на дальние дистанции. Конечно, плохо то, что остались без ковровой работы. Свободное время старался проводить с пользой для дела. Читал книги, подтягивал личностный уровень казахского языка, - сообщил Нурсилам Санаев.

Напомним, что ранее борца, родившегося в России, звали Нуртас Санаа. Спустя пару лет после принятия гражданства Казахстана он, накануне выступления на Олимпиаде-2016 в Рио, принял ислам, сменил имя и фамилию на казахские, и стал Нурисламом Санаевым


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