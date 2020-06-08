В Казахстане предлагают разработать госпрограмму развития электроэнергетической отрасли

Отмечается, что отрасль потеряла инвестиционную привлекательность, отсюда и отсутствие крупномасштабных проектов.

Казахстанские энергетики говорят, что в скором будущем из-за проблем в отрасли Казахстан может закупать электроэнергию у соседних стран. Поэтому они предлагают разработать государственную программу развития электроэнергетической отрасли, передает zakon.kz.

В апреле этого года ряд руководителей предприятий электроэнергетической отрасли Казахстана написали Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву коллективное обращение. В нем энергетики рассказали о проблемах, накопившихся в отрасли и ставящих под угрозу не только ее развитие, но и само дальнейшее существование, и попросили главу государства о помощи.

Сообщается, что в 2008 году было предложено разработать программу по предельным тарифам, руководствуясь формулой "тариф в обмен на инвестиции". Эта программа проработала до 2019 года и показала свою эффективность.

С 2019 года начал действовать рынок мощности. Предполагалось, что с его вводом плата за мощность будет на уровне, достаточном для проведения политики модернизации и обновления мощностей электростанций. Но плата за мощность в размере 700 тыс. тенге/(МВт*мес), которая и так являлась недостаточной, была директивно снижена до 590 тыс. тенге/(МВт*мес), что окончательно сделало невозможным инвестирование в модернизацию и компенсацию выбывающих мощностей.

Фактически с вводом рынка мощности энергетическим компаниям просто снизили отпускной тариф на производимую электроэнергию, что моментально сказалось на ухудшении финансовой и технической устойчивости компаний. Также усугубило ситуацию нулевая рентабельность. Буквально недавно, спустя почти полтора года приняли новую методику, по которой рентабельность будет на уровне 12 %. Между тем, средняя рентабельность по республике 23-24 % для других отраслей промышленности, - пояснил первый заместитель генерального директора АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" Дюсенбай Турганов.

Между тем, в последние годы в регионах Казахстана, включая столицу, участились ситуации с аварийными отключениями электроэнергии. Данные по текущему состоянию сетей говорят о том, что блэкауты могут участиться. В среднем по стране изношенность электрических сетей составляет 70%, а тепловых - 80%. Пока энергокомпании стараются своими силами устранять повреждения, но это лишь капля в море по сравнению с реально необходимым объемом работы.

Основные генерирующие мощности в стране, в том числе тепловые станции, эксплуатируются 40 и более лет. Многие потребители не осознают того, что устранение повреждений, не говоря о модернизации всего оборудования, несет за собой огромные затраты, - сказал Дюсенбай Турганов.

Инициативы, выдвигаемые энергетическими компаниями, напрямую касаются энергонезависимости страны, говорит Турганов. Отрасль потеряла инвестиционную привлекательность, отсюда и отсутствие крупномасштабных проектов, а финансирования в настоящих условиях будет хватать только для поддержания работоспособности оборудования, но этого недостаточно.

При таком раскладе физический износ оборудования будет увеличиваться, как и аварийность, а надежность энергоснабжения будет находиться под угрозой. То есть, если сейчас не принять кардинальных мер - а это внесение изменений и дополнений в действующее законодательство, разработка государственной программы развития электроэнергетической отрасли - то вполне реальной может стать ситуация с закупом электроэнергии у соседних стран, в связи с нехваткой своей. По сути, это будет возвращение к ситуации 2008 года. И если электроэнергию еще можно купить со стороны, то теплоэнергию таким образом не получить, и перебои в теплоснабжении самым негативным образом отразятся на жизнедеятельности населенных пунктов, - сказал он.

Сложная финансовая ситуация энергетических компаний, несовершенство тарифной политики, отсутствие инвестиционной привлекательности ведет к тому, что возникает необходимость разработки и утверждения Государственной программы развития электроэнергетики Казахстана, отмечает Турганов.

В рамках этой программы были бы предусмотрены решения по развитию, обновлению мощностей электростанций, модернизации и реконструкции тепловых и электрических сетей, должны быть созданы понятные и необходимые условия для привлечения инвестиций. В итоге это приведет к обновлению оборудования и надежному энергоснабжению страны.

В противном случае, сетуют энергетики, если не предпринять меры сегодня, то Казахстан в ближайшей перспективе станет энергозависимым от соседних государств и не сможет обеспечивать бесперебойным и стабильным энергоснабжением население и предприятия страны.

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