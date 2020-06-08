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Алматинец убил свою дочь и зятя, а затем застрелился

На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото : zakon.kz8 июня 2020, 22:06

В Алматы сегодня, 8 июня, мужчина убил свою дочь, зятя и свел счеты с жизнью, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДП Алматы, в Турксибском районе, в одном из домов по проспекту Сейфуллина, местный житель - гр.Б., 1951 года рождения, в результате семейного конфликта из гладкоствольного ружья застрелил своего зятя - гр.Н., 1987 года рождения и дочь - гр.Б., 1979 года рождения, а затем покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, оружие зарегистрировано на самого гражданина Б.

Другие обстоятельства трагедии устанавливаются.


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