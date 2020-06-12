Карантинные меры усилят в Актюбинской области

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области 6,5%.

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна заявила об усилении ограничительных мер на территории Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

В связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области 6,5% и в целях недопущения дальнейшего его распространения, приостановлена деятельность:

интернет и компьютерных клубов;

детских аттракционов, фудкортов, в том числе при торговоразвлекательных центрах, парках, скверах, аллеях, кафе;

оздоровительных лагерей;

ночных клубов, кальянных, караоке.

Также в области запрещено:

проведение массовых, торжественных, памятных и поминальных мероприятий;

проведение выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий.

Акиму города Актобе и районов области, Департаменту полиции Актюбинской области ограничить:

1) режим работы общественного транспорта в городах с промежутком времени с 06:00 до 21:00 часов;

Усилить требования к соблюдению санитарно-дезинфекционного режима. Не допускать в общественный транспорт пассажиров (в том числе водителей и кондукторов) без масок. Перевозку пассажиров осуществлять строго по количеству посадочных мест.

2) режим работы продовольственных, скотных, автомобильных, вещевых, строительных рынков с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 часов, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 16:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционным режима;

3) режим работы продовольственных магазинов, супермаркетов, гипермаркетов с 10:00 до 20:00 часов с соблюдением социальной дистанции между покупателями, усиленного санитарно-дезинфекционным режима, за исключением объектов онлайн-заказов и доставки, согласно приложению 17 к постановлению Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №37 от 22.05.2020 года;

4) режим работы непродовольственных магазинов, торговых центров, домов, магазинов бытовой техники, строительных магазинов независимо от площади с 10:00 до 18:00 часов с соблюдением усиленного санитарнодезинфекционным режима;

5) режим работы торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей с 10:00 до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционным режима;

6) режим работы аквапарков, бассейнов с 10:00 до 20:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционным режима;

7) режим работы бань с 10:00 до 20:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционным режима;

8) режим работы образовательных центров, кружков, центров дополнительного образования (репетиторские, языковые) с 10:00 до 16:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционным режима;

9) режим работы спортивных объектов всех форм собственности (фитнес клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10:00 до 20:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционным режима;

10) режим работы объектов общественного питания (в том числе летних павильонов) с 10:00 до 22:00 часов, с соблюдением социальной дистанции между столами не менее двух метров и ограничением количества посетителей до 50 человек (без проведения банкетов), за исключением бъектов онлайн-заказов и доставки, согласно приложению 19 к постановлению Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №37 от 22.05.2020 года;

11) режим работы ЦОНов с 10:00 до 16:00 часов, при невозможности оказания услуг в онлайн формате;

12) режим работы букмекерских контор, бильярдных, боулингцентров с 10:00 до 18:00 часов с соблюдением усиленного санитарнодезинфекционным режима;

13) проведение в мечетях публичного пятничного намаза (для проведения индивидуального намаза обозначить места поклонения для каждого человека на расстоянии 1,5 метра, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима).

Акиму города Актобе и районов области, правоохранительным, специальным органам, всем государственным органам (организациям) усилить ограничительные меры с целью предупреждения дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Актюбинской области и обеспечить:

1) деятельность государственных органов (организаций), офисов с соблюдением социальной дистанцией и усиленного санитарнодезинфекционного режима, при этом для 80% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

2) соблюдение ограничительных мероприятий среди сотрудников, находящихся на дистанционной форме работы;

3) соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

4) сплошную дезинфекцию (промывку) улиц, обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов;

5) соблюдение требований противоэпидемического режима и усилить проведение проверок мобильными группами при акиматах;

6) соблюдение службами такси ограничений по перевозке пассажиров только по 1 человеку или не более двух несовершеннолетних детей в сопровождении одного взрослого человека с обязательным ношением масок.

Жителям Актюбинской области:

1) запретить проведение массовых, торжественных, семейных и памятных мероприятий, в том числе в домашних условиях на придворовых территориях с установлением шатров, палаток, юрт;

2) ограничить выход из жилья без крайней необходимости, за

исключением: приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий, обращения за медицинской помощью, выхода на работу;

3) при передвижении вне мест проживания носить маски, использовать одноразовые перчатки и иметь кожные антисептики для обработки рук;

4) ограничить передвижение группами не более трех человек, за исключением членов семьи;

5) гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

Актюбинскому областному филиалу АО "Казпочта":

1) ограничить режим работы филиалов АО "Казпочта" с 10:00 до 16:00 часов, при невозможности оказания услуг в онлайн формате;

2) обеспечить соблюдение социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

3) обеспечить оказание услуг населению сотрудниками в одноразовых перчатках и медицинских масках;

4) организовать работу, предусматривающую контакт с почтовой корреспонденцией (письма, посылки и т.д.) в средствах индивидуальной защиты (халат, медицинская маска, перчатки).

Руководителям аэропортов железнодорожных и автовокзалов обеспечить:

1) заключительную дезинфекцию воздушных судов и составов после прибытия, в том числе обслуживающего наземного оборудования и транспорта;

2) текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов, составов и транспорта после каждого рейса;

3) текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, железнодорожных и автовокзалов, задействованных в высадке и посадке пассажиров.

Департаменту полиции Актюбинской области:

1) при выявлении нарушений, либо невыполнений вышеуказанных требований, принимать меры, согласно действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе профилактического характера;

2) охрану провизорных, карантинных стационаров и лиц,

находящихся на домашнем карантине, с недопущением нарушения

общественного порядка.

Управлению внутренней политики Актюбинской области:

1) усилить информационно-разъяснительную работу по профилактике распространения COVID-19 среди населения в домашних условиях, меры

личной профилактики и тактику поведения в случае заболевания;

2) настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных органов, ведомств, население проинформировать посредством СМИ и социальных сетей.

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, субъектам предпринимательства, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению COVID-19.

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