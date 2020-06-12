В Казахстане зафиксировали 314 заболевших коронавирусом

Темп прироста составил - 2,3%.

Зарегистрировано 314 новых случаев заболевания коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.

Заболевших зафиксировали в следующих регионах:

Актюбинская область - 48 (10,8%),

Северо-Казахстанская область - 4 (5,6%),

Алматинская область - 20 (4,3%),

Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2%),

Карагандинская область - 52 (4,0%),

Мангистауская область - 11 (3,1%),

г. Шымкент - 29 (2,8%),

г. Нур-Султан - 50 (1,9%),

Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%),

г. Алматы - 48 (1,6%),

Акмолинская область - 2 (1,1%),

Атырауская область - 14 (1,1%),

Жамбылская область - 5 (1,1%),

Туркестанская область - 4 (1,0%),

Павлодарская область - 2 (0,7%),

Костанайская область - 1 (0,5%).

Темп прироста составил - 2,3%.

Всего в стране подтверждено 13 872 случаев.

Больше всего зараженных в Алматы - 3 005, в Нур-Султане - 2 620, в Карагандинской области - 1 342.

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